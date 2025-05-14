Ветеран війни чесно відповів, як ставиться до мирних переговорів з Росією

Сполучені Штати схиляють Україну до переговорів із Росією. При цьому диктатор Путін наразі не збирається відмовлятися від своїх неадекватних вимог.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. За його словами, завжди краще завершити війну дипломатичним шляхом. Тому мирні переговори є доречними. Але важливо не порушити українські "червоні лінії".

До теми Стамбул, так Стамбул: в яку гру зіграють Зеленський і Путін та що задумав Трамп

Чи вдасться про щось домовитися з Росією

Як наголосив Гетьман, варто усвідомлювати, що Росія спробує протягнути усі свої вимоги на переговорах. Україні важливо від цього відбитися.

Звісно, краще спробувати завершити війну дипломатичним шляхом, не переходячи наші "червоні лінії". Навряд чи росіяни на це погодяться. Якби вони хотіли на таке погодитися, то не починали б війну,

– сказав Гетьман.

Також потрібно розуміти, що домовленості з Путіним ні про що не значать. Росія неодноразово їх порушувала. Тут можна згадати як про Будапештський меморандум, так і інші договори, на які ворог буквально наплював.

Україна зможе вибити росіян з тимчасово окупованих територій лише військовим або дипломатичним шляхом. Це можливо зробити лише тоді, коли війна стане вкрай невигідною для ворога. Тут не йдеться про варіант капітуляції Росії. Все може бути по-іншому.

Наша перемога у війні – це, коли Росія не зможе вести бойові дії та почне відводити війська. Поступово. Не одразу. На жаль, поки що ми не можемо перемогти Росію у військовому плані. Тому поки єдиний шлях – економічний тиск. Простіше кажучи, щоб їм не було чого їсти

– зауважив Гетьман.

Додамо, президент України Володимир Зеленський закликав Путіна зустрітися 15 травня у Стамбулі. Російський диктатор досі на це нічого не відповів. Також Зеленський наголосив, що Київ готовий до будь-яких форматів перемовин у Туреччині 15 травня. Україна не боїться зустрічей на відміну від Росії.