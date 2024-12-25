Неадекватно, – ексміністр різко відреагував на меседж Трампа щодо окупованих територій

ЗМІ повідомляли, що Трамп нібито закликав Зеленського почати думати про припинення вогню та передачу окупованих територій Росії. Але не можна "торгуватися" територіями.

Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, зауваживши, що Трамп не може розпоряджатися територіями України. З ним потрібно працювати, аби переконати його в інших варіантах завершення війни.

Дивіться також Для чого Трампу Панамський канал, Гренландія та Канада – 51-м штатом: що взагалі відбувається

Потрібно шукати інші варіанти

Як наголосив Огризко, не можна говорити, що треба "віддати окуповані території", бо там і так все зруйноване. Це – українська земля. І росіяни не можуть її просто так відібрати.

Це так само як сказати прем'єр-міністру Канади про 51 штат. А він це говорив. Або запропонувати Данії викупити Гренландію. Це речі, на які треба реагувати з посмішкою. В нашому випадку йдеться про війну та жахливі втрати. Тому така логіка неадекватна. Вона не є прийнятною. Про це навіть говорити не варто,

– сказав Огризко.

Україні потрібно шукати аргументи, аби переконати Трампа по-іншому завершити війну. Можливо, навіть зробити так, аби новообраний президент США надав Україні ще більше зброї.

Додамо, за даними видання El Pais, Трамп нібито "надіслав послання" Зеленському, аби той думав про припинення вогню та передачу окупованих територій Росії. При цьому деякі європейські джерела на умовах анонімності стверджують, що сигнал Трампа до Києва не є негативними. Новообраний президент США хоче досягнути миру, але з позиції сили.

Крім того, нещодавно спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Трамп враховує досвід провальних Мінських домовленостей. Він хоче досягнути стійкого миру, який буде справедливим.