Зеленський назвав умови, за яких Україна спілкуватиметься з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що у майбутньому в Росії буде керівництво, з яким Україна матиме діалог. Однак для цього є чимало умов і не менше нюансів.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC. Глава держави підкреслив, що таких відносин між Україною та Росією, які були до війни, більше ніколи не буде.

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Як Україна зможе будувати діалог з Росією

Володимир Зеленський відзначив, що Україна зможе вести діалог з Росією, коли там буде інша влада, не буде війни, а з боку Москви буде повага до суверенітету, територіальної цілісності та Конституції нашої держави. Крім того, є важливий нюанс – це має бути саме діалог, а не ультиматуми.

Водночас президент підкреслив, що росіяни забрали багато життів українців, тому наше суспільство не пробачить країна-агресорці за цю війну. За словами Зеленського, можуть минути десятки, а то й сотні років, перш ніж українське та російське суспільства зможуть якимось чином комунікувати.

Ще одним важливим моментом президент назвав повернення українських територій, адже те, як Україна їх поверне та якою ціною, також впливатиме на подальші відносини з Росією.

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Переговорів з Путіним не буде

Після оголошення анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, Володимир Зеленський підписав указ про неможливість проведення переговорів з Путіним. Напередодні таке рішення схвалили під час засідання РНБО. Варто зазначити, що Україна не відмовляється від діалогу з Росією, однак перемовини можливі лише з іншою владою.

Водночас 21 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган знову заявив про готовність провести переговори між Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним. За словами турецького президента, російський диктатор нібито став "м'якшим" та "відкритішим", то ж Ердоган планує провести телефонні переговори з обома сторонами щодо цього.

Але не все так просто. За даними російських ЗМІ, які називають себе опозиційними, Путін прагне переговорів лише для того, аби виграти час. Тобто російський диктатор не зацікавлений у підписанні мирних договорів та завершення війни, а хоче взяти оперативну паузу, досягнувши режиму припинення вогню, аби підготуватися до нового наступу в лютому – березні 2023 року.