Трампа треба переконати, що Путін бреше і саме Росія гальмує переговори, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав США до посилення санкцій. Він також наголосив на необхідності переконати американського лідера Дональда Трампа в тому, що саме Кремль зриває мирні ініціативи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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У чому Зеленський хоче переконати Трампа

Зеленський заявив, що важливо донести до Трампа правду про те, що глава Кремля Владімір Путін бреше, і показати, що саме Росія перешкоджає мирним переговорам.

І тому я роблю те, що я роблю, безсумнівно, для України, але також для того, щоб інші країни, а не тільки Сполучені Штати, могли побачити, що Путін цього не хоче,

– зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що очікує від США новий санкційний пакет проти Росії, який, за його словами, має бути "сильним і дуже небезпечним для росіян".

Крім того, президент наголосив на важливості посилення міжнародного тиску на Кремль, аби змусити його припинити війну.