США хочуть підштовхнути Україну до дипломатичного врегулювання війни з Росією, – NBC

Деякі американські чиновники хочуть підштовхнути Україну до дипломатичного врегулювання війни з Росією. Для цього вони розглядають зимовий період.

Ці чиновники вважають, що наша держава буцімто не здатна повністю знищити російські війська на окупованих територіях. До речі, раніше політолог розповів, чому попри постачання зброї США спонукають Україну до переговорів з Росією.

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США хочуть підштовхнути Україну до дипломатичного врегулювання війни з Росією

Так, деякі американські та європейські офіційні особи все більше вважають, що жодна зі сторін не може досягти всіх своїх цілей у війні в Україні, і розглядають очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість для початку дипломатії між Росією та Україною.

Узимку все сповільнюється. Існує потенціал для переговорів, ми хотіли б, щоб вони відбувалися,

– зазначив західний чиновник.

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