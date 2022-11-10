США хочуть підштовхнути Україну до дипломатичного врегулювання війни з Росією, – NBC
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Деякі американські чиновники хочуть підштовхнути Україну до дипломатичного врегулювання війни з Росією. Для цього вони розглядають зимовий період.
Ці чиновники вважають, що наша держава буцімто не здатна повністю знищити російські війська на окупованих територіях. До речі, раніше політолог розповів, чому попри постачання зброї США спонукають Україну до переговорів з Росією.
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США хочуть підштовхнути Україну до дипломатичного врегулювання війни з Росією
Так, деякі американські та європейські офіційні особи все більше вважають, що жодна зі сторін не може досягти всіх своїх цілей у війні в Україні, і розглядають очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість для початку дипломатії між Росією та Україною.
Узимку все сповільнюється. Існує потенціал для переговорів, ми хотіли б, щоб вони відбувалися,
– зазначив західний чиновник.
Переговори України та Росії: останні новини
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- У МЗС України назвали маячню Захарової "димовою завісою", яка намагається закрити поразки на полі бою.
- До речі, у США не бачать нічого, що вказувало б на готовність Росії брати відповідальну участь у переговорах з Україною.
- Зауважимо, що президент Франції Еммануель Макрон знову заговорив про необхідність переговорів між Україною та Росією для завершення війни. На це вже відреагували в РНБО та Офісі Президента.
- Михайло Подоляк опублікував "чесний дипломатичний словник". Саме він дозволяє зрозуміти, що насправді має на увазі Росія, коли говорить про переговори.
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