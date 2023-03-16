"Послав на**й": у ЗМІ розповіли, як відреагував Резніков на пропозицію капітуляції від росіян

У перші дні повномасштабного вторгнення делегації від України та Росії проводили перемовини. Коли ворожа сторона запропонувала Україні капітулювати, міністр оборони послав делегатів услід за російським кораблем.

Журналісти польського ЗМІ стверджують, що розмова з пропозицією росіян щодо "капітуляції" відбулася у Бресті у лютому-березні 2022 року. Тоді делегацію України очолив міністр оборони Олексій Резніков.

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Деталі розмови

За інформацією видання, українська делегація летіла до Бреста з Польщі на гелікоптері S-70i Black Hawk. За безпеку українців відповідав польський спецназ – оператори військової частини "Командос", що дислокується в Люблінці.

Один з учасників подій розповів, що політ у Білорусь на переговори був ризикованим і українська делегація навіть не була впевнена, що зможе звідти повернутися.

Під час розмови російська сторона запропонувала, щоб Україна оголосила про капітуляцію. Своєю чергою, Резніков відповів, посилаючись на цитату українського захисника острова Зміїний "російський військовий корабель – йди на**й".

Нагадаємо, що переговори про закінчення війни між Україною та Росією велися на рівні делегацій. У лютому – березні 2022 року відбулося чотири очні раунди. Крім того, делегації зустрічалися у відеоформаті.

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