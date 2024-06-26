Як світ має сприймати "мирні пропозиції" Путіна: аналіз Bloomberg

Пропозиції Путіна щодо "мирних переговорів" в обмін на території слід розглядати як останню спробу розділити союзників і придушити підтримку Заходу.

За словами аналітиків, цілком ймовірно, що певна форма територіальних поступок стане частиною переговорів щодо припинення війни, яку розпочав Путін, але це має бути рішення України.

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Що означають заяви Путіна про "перемовини"

Перед нещодавнім візитом до КНДР Владімір Путін зробив "мирну пропозицію" Україні. Він пообіцяв нібито негайне припинення вогню та мирні переговори, якщо Україна віддасть чотири частково окуповані регіони і відмовиться від своєї заявки на вступ до НАТО.

Інша умова Путіна полягає в тому, щоб Захід зняв санкції з Росії.

Для Путіна абсурдно вимагати таких поступок до початку переговорів. Крім того, якщо переговори колись почнуться, до пропозицій Путіна слід ставитися з крайнім скептицизмом,

– йдеться у матеріалі.

Журналісти повідомили, що "дев'ять із 10 українців кажуть, що не довіряють Путіну". Кремлівський диктатор дійсно має бездоганний досвід використання переговорів для перегрупування та планування наступного нападу.

Як має діяти світ

За словами аналітиків, США та їхні союзників повинні показати, що вони це розуміють. Зокрема на нещодавньому саміті "Великої сімки" в Італії США та Японія підписали з Україною угоди про безпеку на 10 років.

Союзники працюють над пошуком відповідальних способів використання заморожених російських активів для підтримки України. І є запізнілі кроки щодо посилення санкцій, які все ще мають надто багато прогалин, що дозволяє Путіну накопичувати більше ресурсів для своєї війни,

– підсумовують автори статті.

Раніше експрезидент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про "швидке" закінчення війни в Україні. Його радники вкотре запропонували новий "мирний план". Згідно з цим планом, у разі перемоги Трампа на виборах потрібно одразу посадити Україну та Росію за стіл переговорів.