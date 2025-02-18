Переговори Росії та США: усе, що відомо про підсумки переговорного процесу

У Саудівській Аравії 18 лютого завершилися переговори між Сполученими Штатами та Росією. Зокрема, внаслідок перемовин по Україні сторонам вдалося погодити чотири принципи.

Що відомо про перемовини США та Росії та яких результатів вдалося досягнути країнам – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про підсумки переговорів між США та Росією

Перемовини Росії та США у Саудівській Аравії тривали 4, 5 години. Варто зазначити, що американську делегацію представляли держсекретар США Марко Рубіо, радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волц і спецпосланець американського лідера з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Тоді як представниками Росії були глава МЗС Росії Сєргєй Лавров, головний зовнішньополітичний радник Кремля Юрій Ушаков та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Під час переговорів делегації обговорювали американсько-російські відносини та шляхи врегулювання війни в Україні.

За їх підсумками США та Росія домовилися відновити функціонування посольств у Москві й Вашингтоні та створити команду для ведення переговорів щодо припинення війни в Україні.

Якщо наші дипломатичні канали не працюють, то буде важко постійно та ефективно комунікувати й це може звести з рейок всі наші дискусії з приводу України,

– впевнений держсекретар США Марко Рубіо.

Окрім цього, було названо 5 осіб, які слідкуватимуть за переговорами. Серед них держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки США Майкл Волц, спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков.

Вони будуть й надалі брати участь у переговорному процесі, щоб "переконатися, що він просувається продуктивно". Країни також планують обговорити геополітичну та економічну співпрацю, яка може виникнути після закінчення повномасштабного російського вторгнення.

Що заявили у США про результати переговорів

Речниця Держдепартаменту Сполучених Штатів Теммі Брюс каже, що американська та російська делегації погодилися "усунути подразники двосторонніх відносин". За її словами, це потрібно для того, щоб вжити заходів для нормалізації роботи дипломатичних представництв.

Брюс також зазначила, що обидві сторони згодні призначити команди високого рівня для переговорів щодо України. У Держдепі підсумовують, що США та Росія "зобов'язуються продовжувати співпрацю". Проте там додають, що наразі немає жодних часових рамок і одного дзвінка й зустрічі недостатньо для досягнення миру.

Окрім цього, Рубіо, Волц та Віктофф взяли участь у пресконференції та заявили, що жодної встановленої дати зустрічі Трампа і Путіна поки що немає, однак, вона "очікується".

Рубіо також зазначив, що і Україна, і Росія мають бути згодні з рішенням про закінчення війни, а ЄС – залученим до процесу. На його думку, зустріч у Саудівській Аравії стала першим кроком до миру.

Водночас Волц наголосив на тому, що перемовини потрібно проводити з двома сторонами та заперечив тези про те, що європейці та українці у цих переговорах з Росією відчувають себе осторонь.

Практична реальність полягає в тому, що буде певна дискусія щодо території, а також буде дискусія щодо гарантій безпеки. Це фундаментальні основи,

– каже Волц.

Він також додав, що в забезпеченні гарантій безпеки має лідирувати саме Європа, а мир в Україні повинен бути не тимчасовим, а постійним.

Що кажуть росіяни про переговори з США

Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров, який очолював російську делегацію на перемовинах, стверджує, що США нібито "пропонували Росії ввести мораторій на удари по енергетичних об'єктах". Однак, за його словами, Москва "відмовилася".

Лавров цинічно заявив, що Кремль "ніколи не наражав на небезпеку систему енергопостачання населення", і його цілями буцімто були "тільки ті об'єкти, які безпосередньо обслуговують Збройні сили України".

Окрім цього, він повідомив, що Вашингтону і Москві вдалося домовитися щодо "якнайшвидшого затвердження послів двох країн", про що також заявили й американські представники. За його словами, заступники міністрів нібито домовляться про зустріч, на якій "розглянуть необхідність усунення штучних бар'єрів" у роботі дипломатичних установ.

Лавров також заявив, що, за згодою американської та російської сторін, найближчим часом буде сформовано "процес щодо українського врегулювання". Сполучені Штати повідомлять Росії ім'я та посаду свого представника, а після цього Кремль нібито представить свого.

Глава МЗС Росії також додав, що буцімто учасники зустрічі домовилися створювати умови, аби співпраця відновилася "в повному обсязі та розширилася на різні сфери".

Як Зеленський відреагував на перемовини Росії та США

Президент Володимир Зеленський висловився про переговори США та Росії в Ер-Ріяді та висловив здивування через те, що на них не запросили Україну та представників європейських країн. Він додав, що ця ситуація нагадує йому так звані Стамбульські перемовини у 2022 році.

Для нас це було сюрпризом, думаю, як і для багатьох. Ми з медіа цю інформацію отримали,

– каже президент.

Він наголосив на тому, що Україна прагне завершення війни. Зеленський додав, що хотів би, щоб ніхто не вирішував нічого за спиною в держави. На тлі цієї ситуації глава держави відмовився їхати до Саудівської Аравії та переніс свій візит на 10 березня.

Окрім цього, після зустрічі американської та російської делегацій Зеленський звинуватив США у спробах догодити Путіну. На його думку, спроби Сполучених Штатів швидко завершити війну з допомогою припинення вогню не стануть успішними.