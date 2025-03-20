Це вже не вступні переговори: яких результатів очікувати від нової зустрічі у Саудівській Аравії

Вже 24 березня у Саудівській Аравії відбудеться дві зустрічі – з українською та російською делегаціями. Попередня розмова лише з представниками України тривала 8 годин.

Навряд чи майбутня зустріч буде настільки довгою. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян зауваживши, що спільний час для переговорів обрали невипадково.

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Які ключові питання обговорюватимуть

Малоймовірно, що США захочуть організувати безпосередню зустріч України та Росії у Саудівській Аравії. Ніяких передумов для цього і навіть приблизного порядку денного немає. Можливо, спільний день для зустрічі обрали з символічних причин, щоб показати нібито фізичну наближеність сторін.

Я думаю, що зустрічі будуть значно коротшими. Це вже не вступні переговори, де обговорюють загальну логіку процесів, а технічні. Ще буде багато раундів таких переговорів,

– сказав Олег Саакян.

Наразі всі питання російсько-української війни зводяться виключно до припинення вогню в частині атак на інфраструктурні, енергетичні й цивільні об'єкти. Ймовірно, також говоритимуть про морську безпеку, але все це лише 1% загальної проблематики.

Затягнутих зустрічей не буде. Або є воля, щоб на це йти, або немає. Якщо немає, тоді висуватимуть різні умови, перспектив це не матиме,

– додав політолог.

Ми бачимо, що Росія не готова закінчувати війну, а Дональда Трамп не готовий на неї тиснути, щоб цього досягти. Якщо розписати всі питання російсько-української війни, то їх назбирається тисячі, зокрема й технічних. Для того, щоб їх розв'язати на переговорах такого типу, може знадобитися не один рік. Тому, на думку Олега Саакяна, реальних перспектив у них немає.

Зауважимо, цього разу на переговори до Саудівської Аравії від Росії вирушить також радник директора Федеральної служби безпеки Росії Сєрґєй Бєсєда. Саме він відповідав за провал військової кампанії росіян у 2022 році. Бєсєда обіцяв Путіну марш на Хрещатику через 3 дні після вторгнення.