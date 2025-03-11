Говорили як партнери, – Єрмак про те, чи схиляли Київ до поступок територіями й відмови від НАТО
- Андрій Єрмак заявив, що відносини між Україною та США залишаються партнерськими, без закликів до територіальних поступок чи відмови від НАТО.
- Керівник Офісу Президента підкреслив, що США хочуть зіграти роль у закінченні війни та враховують позицію і думки Києва у цьому питанні.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сказав, що між Україною та США зберігаються наразі партнерські відносини, тому саме закликів до чогось, за його словами, не було.
Про це він повідомив журналістам у вівторок, 11 березня, за підсумками зустрічі американської та української делегацій у межах переговорів у Джидді, повідомляє 24 Канал.
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Чи примушували Україну до чогось
Журналісти поцікавилися в українського посадовця, чи були заклики з боку США стосовно територіальних поступок на користь Росії або ж вступу України до НАТО. Андрій Єрмак своєю чергою відповів, що не використовував би слово "заклики" чи "примуси" взагалі у цьому питанні.
Ми говорили сьогодні як партнери і як друзі. Ми говорили про те, що справедливо, ми говорили про ситуацію на полі бою. Тому, я чесно сказав, сьогодні була партнерська розмова двох країн, які дуже близькі одна до іншої,
– заявив він.
На його думку, США справді хочу відіграти роль у закінченні війни та посприяти досягненню справедливого виру. За словами керівника Офісу Президента, для Вашингтона важлива думка та позиція Києва з приводу вищезгаданих питань, і тому, цю тему порушували під час переговорів.
До слова, під час перемовин у Саудівській Аравії українська делегація підтвердила готовність до тимчасового припинення вогню на 30 днів, але за умови взаємної згоди Росії. Водночас США відновлюють обмін розвідданими та надаватимуть безпекову допомогу Україні.