Якщо Україна не піде на поступки: як ще може тиснути Трамп

Американські чиновники начебто будуть запитувати українську делегацію на переговорах, чи готова Україна піти на суттєві поступки Росії. В іншому випадку можливе посилення тиску з боку США.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що головне завдання під час переговорів у Саудівській Аравії відновити стосунки між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Адже вони суттєво погіршились після перепалки в Овальному кабінеті.

Дивіться також Мирні переговори: у Саудівській Аравії Україна пропонуватиме режим тиші в небі та на морі

Як США можуть натиснути на Україну

Відносини між президентами двох країн мають вийти хоча б на той рівень, який передував зустрічі 28 лютого. Також, можливо, вдасться підписати угоду про рідкісноземельні метали, але вона може бути на гірших умовах. Наприклад, пропорції чи формування наглядової ради стануть вигіднішими саме для США.

Якщо уявити, що Україна знову скаже, що не буде чогось робити, тоді санкційний тиск на нашу державу посилиться. Я думаю, американці використають всі важелі впливу у військовій сфері,

– сказав Іван Ступак.

Мовиться про протиповітряну оборону, яку підтримують американські виробники, обмеження у ракетах, бомбах, а також їхньому обслуговуванні американськими спеціалістами. Також можливі санкції проти окремих посадових осіб, щоб показати, що санкційна політика може працювати й проти них. Їм можуть заборонити пересування, позбавити віз.

Ба більше, не варто відкидати варіант, що США натиснуть на європейські країни, щоб ті не передавали Києву військової допомоги або суттєво її зменшили.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії 10 березня. Наступного дня там відбудуться переговори з американськими представниками, які стосуватимуться врегулювання війни. До складу української делегації увійшли: Андрій Єрмак, Андрій Сибіга, Рустем Умєров та Павло Паліса.