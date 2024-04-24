Чи були прямі переговори з Росією щодо повернення дітей: Лубінець чітко відповів
Джерело:Дмитро Лубінець
Так звана російська дитяча омбудсменка Львова-Бєлова заявила, що Росія та Україна нібито вперше провели очні переговори щодо обміну дітей за посередництва Катару. Водночас Дмитро Лубінець спростував ці заяви.
Уповноважений ВР з прав людини наголосив, що всі перемовини з Москвою відбуваються лише за допомогою посередників. Ніяких прямих обговорень з Росією немає.
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Переговорів з Росією немає
Омбудсмен з робочим візитом прибув до Катару. Під час зустрічі підіймалося питання повернення додому українських цивільних, яких незаконно утримує Росія і військовополонених. Водночас Україна не проводить жодних прямих перемовин Кремлем.
Повернення українських дітей та перемовини з Росією відбуваються при посередництві Катару та катарських дипломатів. Жодних прямих перемовин з російською делегацією сьогодні не відбувалося,
– заявив Лубінець.
Уповноважений з прав людини розповів, що зустрівся з Державним міністром з питань міжнародного співробітництва Лолвою Рашид Аль-Хатер. Він зазначив, що Катар, який виступає провідним посередником, організував Програму Оздоровлення та Відновлення для сімей, яким вдалося возз'єднатися.
Україна вітає те, що Катар прагне не лише надати допомогу у возз'єднанні сімей, а й покращити їхній добробут усіма можливими способами, у тому числі й у питанні оздоровлення,
– розповів омбудсмен.
Як зазначив Лубінець, вищезгадана Програма включає медичний огляд, психосоціальну підтримку, а також знайомство з Катаром та культурою цієї країни.
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Відмова обміняти полонених вірян
- Дмитро Лубінець 9 квітня повідомляв, що Україна ініціювала здійснення обміну військовополоненими, котрі сповідують іслам та є католиками. Він пояснював рішення тим, що днем пізніше після направлення запиту мусульмани світу мали відзначати закінчення посту – Ораза-Байрам. До того ж 31 березня католики святкували Великдень.
- Україна пропонувала формулу обміну "1 до 4", тобто Росія отримала б більше полонених. У зазначеному списку був один католик та 146 мусульман. Однак російська сторона проігнорувала пропозицію.
- Навіть попри таку реакцію омбудсмен повідомив про готовність України до здійснення обміну за формулою "всіх на всіх" з нагоди відзначення православного Великодня. Таку пропозицію раніше висловив Папа Римський.