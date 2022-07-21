Чому путіну конче потрібна пауза у переговорах щодо вивезення зерна
На перемовинах України з росією вдалося узгодити роботу 3 портів, звідки можна експортувати своє зерно без втручання російських військових. Однак кремлівському диктатору путіну терміново потрібна пауза у цих перемовинах.
Так він хоче домовитись про хоча б часткове зняття санкцій, а також щоб поставити війну "на паузу", щоб скористатися часом для посилення своєї армії. Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк.
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путіну вигідна ця пауза. З одного боку, коли триває дискусія, він може звинуватити Україну у начебто небажанні розблоковувати порти та розміновувати прибережні води Одещини. Він вже це неодноразово робив,
– сказав політолог.
І наголосив, що тут справа не у розміновуванні, а в гарантіях безпеки. Як тільки вийдуть кораблі, росія може вдарити.
"Тобто вони бажають помститись за крейсер "Москва". путін буде лише піднімати ставки", – додав фахівець.
Тож кремлівському диктатору потрібна ця пауза фактично для накопичення резервів. Тож путіну не потрібно вірити.Наголосимо! На перемовинах України з росією вдалося узгодити роботу портів, звідки наша країна зможе експортувати своє зерно без втручання російських військових. Експорт українського зерна відбуватиметься через такі порти: "Одеса", "Південний", "Чорноморськ".
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Переговори щодо українського зерна у Туреччині: останні новини
- Як посередник у перемовинах щодо розблокування українських портів для експорту зерна Туреччина намагається організувати безпечні коридори у Чорному морі.
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- Натомість за сприяння у вивозі українського зерна путін вимагає зняти санкції з росії.
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