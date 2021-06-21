США і Німеччина планують завершити переговори щодо "Північного потоку-2" влітку, – Маас

Переговори щодо російського газопроводу "Північний потік-2" завершать до серпня 2021 року. Такі сподівання у Німеччини і Сполучених Штатів Америки.

Країни прогнозують, що до того часу досягнуть перших результатів у перемовинах щодо трубопроводу. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

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За його словами, після останніх штрафних заходів, які ухвалив Вашингтон, вивели німецькі компанії і окремих персон.

Наразі переговори тривають. Ми збираємося знайти рішення до серпня (2021 року – 24 канал). Німецька делегація була нещодавно у Вашингтоні,

– наголосив Маас.

У травні вивели з-під санкцій оператора газопроводу та його директора Маттіаса Варніга. Це рішення пояснили тим, що газогін вже і так майже добудований, а санкції можуть зіпсувати відносини з Німеччиною. Водночас обмеження поширюються на російські компанії та судна, залучені в будівництві.

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід, який дозволить доставляти російський газ в Європу в обхід України. До 2024 "Газпром" в будь-якому випадку сплачуватиме Україні гроші, навіть якщо Це газопровід, який дозволить доставляти російський газ в Європу в обхід України. До 2024 "Газпром" в будь-якому випадку сплачуватиме Україні гроші, навіть якщо не використовуватиме територію для транзиту.

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