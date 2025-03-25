Політолог назвав найбільший позитив на перемовинах у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії відбувся другий раунд переговорів щодо завершення війни. Спершу американська делегація поспілкувалася з представниками України, а наступного дня – з росіянами.

Кремль завжди намагався нав'язати думку, що Україна нібито не може висувати жодних умов. Як зауважив 24 Каналу політолог Олег Лісний, у цьому насамперед хотіли переконати США.

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Що стало зрозуміло після переговорів

Українська делегація чітко продемонструвала, що без України не можна буде нічого вирішити. Наша держава має право на власну думку й дотримується конструктивного підходу. Тому на переговори поїхали люди, які "заточені" на технічні питання, адже політичні обговорювали раніше.

Натомість росіяни відправили до Саудівської Аравії абсолютно різних людей, серед яких працівники ФСБ, колишні держслужбовці. У той час, коли ми демонструємо конструктивний підхід – Росія знову приїхала з політичними заявами,

– наголосив Олег Лісний.

У складі нашої делегації люди, які глибоко орієнтуються у проблематиці Чорного моря, можуть доступно пояснити американцям, що відбувається не так. Ба більше, були присутні військові, адже ця складова є найважливішою. Саме тому зокрема прибув міністр оборони.

Це показник того, що ми дуже серйозно ставимося до воєнних питання і демонструємо повагу до американської сторони. Адже з російського боку приїхали зовсім інші люди й рівень представництва не був високий.

Це засвідчує розуміння американської сторони того, що Росія хоче гратися в політику, а не в реалізацію конкретного питання, на відміну від української сторони. Для нас це позитив, бо ми зможемо пояснити свою позицію, непублічно реагувати на заяви, які лунали з боку США,

– додав політолог.

Зустрічі у Саудівській Аравії – це ще одна можливість пояснити Сполученим Штатам, що насправді відбувається, обґрунтувати позицію України щодо виборів, референдуму. Живе спілкування дає для цього значно кращі передумови. Тому потрібно зберігати можливість підтримувати відносини зі США.