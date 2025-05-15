Російська делегація прибула у Стамбул: коли можуть початися переговори
- Російська делегація прибула до Стамбула для участі в переговорах щодо врегулювання війни в Україні в палаці Долмабахче.
- Україна ще не підтвердила участь у переговорах, а час початку зустрічі залишається під питанням.
- Голова ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що інформація про час переговорів може бути маніпуляцією з боку росіян.
Російська делегація прибула до Стамбула для участі в черговому раунді переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться за зачиненими дверима в палаці Долмабахче.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Коли розпочнуться переговори у Стамбулі
В авіаційних службах повідомили, що російська делегація прибула до Стамбула, де заплановано переговори щодо врегулювання війни в Україні.
Літак із членами російської делегації прилетів до Туреччини рано вранці в четвер,
– повідомили в авіаційній службі.
Борт приземлився в аеропорту Ататюрка. За повідомленнями турецьких ЗМІ, переговори, як і раніше, пройдуть в резиденції президента Туреччини в палаці Долмабахче на березі Босфору.
Неназване джерело росЗМІ повідомило, що початок переговорів щодо України в Стамбулі планується о 10:00. Воно додало, що вони пройдуть у закритому режимі.
Важливо! Голова ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності, адже такий час не був запланований. Він зазначив, що, можливо, росіяни в такий спосіб хочуть маніпулювати темою перемовин.
Водночас Україна ще не підтверджувала, що переговори на рівні делегацій взагалі відбудуться.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких форматів перемовин у Туреччині. Він також зазначив, що подальші кроки України визначатимуть після того, як стане відомо, хто представлятиме Росію.