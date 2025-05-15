Російська делегація прибула у Стамбул: коли можуть початися переговори

Російська делегація прибула до Стамбула для участі в черговому раунді переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться за зачиненими дверима в палаці Долмабахче.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Коли розпочнуться переговори у Стамбулі

В авіаційних службах повідомили, що російська делегація прибула до Стамбула, де заплановано переговори щодо врегулювання війни в Україні.

Літак із членами російської делегації прилетів до Туреччини рано вранці в четвер,

– повідомили в авіаційній службі.

Борт приземлився в аеропорту Ататюрка. За повідомленнями турецьких ЗМІ, переговори, як і раніше, пройдуть в резиденції президента Туреччини в палаці Долмабахче на березі Босфору.

Неназване джерело росЗМІ повідомило, що початок переговорів щодо України в Стамбулі планується о 10:00. Воно додало, що вони пройдуть у закритому режимі.

Важливо! Голова ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності, адже такий час не був запланований. Він зазначив, що, можливо, росіяни в такий спосіб хочуть маніпулювати темою перемовин.

Водночас Україна ще не підтверджувала, що переговори на рівні делегацій взагалі відбудуться.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких форматів перемовин у Туреччині. Він також зазначив, що подальші кроки України визначатимуть після того, як стане відомо, хто представлятиме Росію.