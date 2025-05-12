Кремлю доведеться наздоганяти: як можливий приїзд Трампа на переговори вплине на Путіна

Володимир Зеленський пішов на несподіваний крок та погодився зустрітися з диктатором Путіним у Стамбулі. Це – вдалий хід. Але буде ще цікавіше, якщо Дональд Трамп таки вирішить туди приїхати.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Наразі російський диктатор ще ніяк не відреагував щодо того, чи буде він на мирних переговорах у Стамбулі.

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Приїзд Трампа усе змінить

Як наголосив Рейтерович, цілком ймовірно, що Росія спробує "відмазатися" від цієї зустрічі. Там можуть придумати величезну кількість приводів. Вони вже брехали, що "Зеленський нелегітимний". Або ж можуть відправити не Путіна, а інших посіпак на кшталт Лаврова.

Вони можуть спробувати викрутити цю історію на свою користь без особистої присутності Путіна. Тому потрібно бути дуже обережними. Але ситуація суттєво змінюється, якщо до Стамбула вирішить заїхати Трампа. Росіянам доведеться наздоганяти цей "потяг",

– зазначив Рейтерович.

Путін був зацікавлений зустрітися із Трампом, аби окремо вирішити, що робити з Україною та іншими питаннями. Такою була логіка російського диктатора. А президент США інколи підтверджував її своїми заявами. Згодом все стало змінюватися на користь України.

Якщо Трамп реально полетить до Стамбула і захоче бути на переговорах, то ніхто інший, окрім Путіна, не може йти на зустріч з Трампом. Він не прийме ніяких спецпредставників Путіна чи там умовного главу МЗС в такому форматі. В авторитарних країнах все вирішує одна людина. І Трамп захоче саме з ним зустрітися,

– зауважив Рейтерович.

Додамо, Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість прилетіти на зустріч України та Росії у Стамбулі.