Зеленському довелось погодитися на зустріч у Стамбулі, щоб не образити Трампа, – The Guardian

Європейські дипломати вважають, що Володимир Зеленський фактично не мав вибору і був змушений погодитися на пропозицію Владіміра Путіна провести переговори в Стамбулі – з остраху викликати невдоволення Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Чому Зеленський погодився на зустріч у Стамбулі

Європейські дипломати заявили, що заклик Дональда Трампа негайно розпочати мирні переговори серйозно підірвав, а можливо й зірвав плани Європи щодо тиску на США з вимогою запровадити санкції проти Москви.

За словами дипломатів, Володимир Зеленський був змушений прийняти запрошення Путіна на переговори в Стамбулі, боячись образити Трампа. Путін у свою чергу зробив цю пропозицію, аби не зіпсувати стосунки з Трампом і не допустити зростання тиску Європи на президента США.

Західні дипломати водночас заявили, що не мають підстав вважати, що Трамп діє у змові з Кремлем.

Наразі Євросоюз не відмовляється від підготовки нового пакета санкцій, якщо Путін не погодиться на режим припинення вогню.

Втім, справжнім переломним моментом були б саме санкції США – не лише через їх економічний ефект, але й через політичне визнання Трампом того факту, що саме Путін блокує мирний процес,

– зазначили в The Guardian.

Нагадаємо, під час свого виступу вночі 11 травня Владімір Путін запропонував Україні відновити прямі переговори без попередніх умов. Місцем нової зустрічі президент Росії захотів обрати Стамбул, а датою початку перемовин – 15 травня.

Згодом Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним 15 травня.

Президент США Дональд Трамп сказав, що очікує отримати дуже хороші результати від зустрічі у Туреччині. Крім того, політик заявив, що також може бути присутнім особисто.