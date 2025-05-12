Зеленському довелось погодитися на зустріч у Стамбулі, щоб не образити Трампа, – The Guardian
- Володимир Зеленський погодився на зустріч у Стамбулі з Владіміром Путіним через побоювання викликати невдоволення Дональда Трампа.
- Європейські дипломати вважають, що заклик Трампа до мирних переговорів підірвав плани Європи щодо тиску на США для запровадження нових санкцій проти Москви.
Європейські дипломати вважають, що Володимир Зеленський фактично не мав вибору і був змушений погодитися на пропозицію Владіміра Путіна провести переговори в Стамбулі – з остраху викликати невдоволення Дональда Трампа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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Чому Зеленський погодився на зустріч у Стамбулі
Європейські дипломати заявили, що заклик Дональда Трампа негайно розпочати мирні переговори серйозно підірвав, а можливо й зірвав плани Європи щодо тиску на США з вимогою запровадити санкції проти Москви.
За словами дипломатів, Володимир Зеленський був змушений прийняти запрошення Путіна на переговори в Стамбулі, боячись образити Трампа. Путін у свою чергу зробив цю пропозицію, аби не зіпсувати стосунки з Трампом і не допустити зростання тиску Європи на президента США.
Західні дипломати водночас заявили, що не мають підстав вважати, що Трамп діє у змові з Кремлем.
Наразі Євросоюз не відмовляється від підготовки нового пакета санкцій, якщо Путін не погодиться на режим припинення вогню.
Втім, справжнім переломним моментом були б саме санкції США – не лише через їх економічний ефект, але й через політичне визнання Трампом того факту, що саме Путін блокує мирний процес,
– зазначили в The Guardian.
Нагадаємо, під час свого виступу вночі 11 травня Владімір Путін запропонував Україні відновити прямі переговори без попередніх умов. Місцем нової зустрічі президент Росії захотів обрати Стамбул, а датою початку перемовин – 15 травня.
Згодом Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним 15 травня.
Президент США Дональд Трамп сказав, що очікує отримати дуже хороші результати від зустрічі у Туреччині. Крім того, політик заявив, що також може бути присутнім особисто.