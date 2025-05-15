У Зеленського відповіли, коли українська делегація прибуде до Стамбула

Українська делегація вже виїхала на переговори з росіянами у турецький Стамбул. Попередньо, представники нашої держави мають приїхати у місто цього дня пізніше.

Про це у коментарі 24 Каналу розповів радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

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Коли саме приїде українська делегація у Стамбул

Дмитро Литвин зазначив, що українські представники планують бути в Стамбулі сьогодні, у четвер 15 травня, пізніше ввечері.

Цікаво, що президент Володимир Зеленський під час пресконференції в турецькій столиці Анкарі також розповів, що українська делегація вже була відправлена до Стамбула.

За словами глави держави, зустріч з представниками Росії може відбутися вже сьогодні ввечері, а може бути й завтра, 16 травня.

Ми зі свого боку зробили все,

– резюмував Зеленський.

До слова, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський не братиме участі у переговорах у Стамбулі з російською стороною. Водночас на зустріч поїде українська делегація, яку очолить міністр оборони України Рустем Умєров.

Відомо, що до складу російської делегації на переговорах входять помічник Владіміра Путіна Мединський, заступник міністра закордонних справ Галузін, начальник Головного управління Генштабу ЗС Костюков, та заступник міністра оборони Фомін.