Зустрінеться з Мединським: представник США може пропустити переговори Росії і України, – BBC
- Переговори між Україною та Росією відбудуться у Стамбулі 16 травня, можливо, без участі представника США.
- Майкл Ентон, представник США, планує зустрітися з головою російської делегації Владіміром Мединським окремо.
В Стамбулі 16 травня мають відбутися переговори між делегаціями України та Росії. Ймовірно, представник США не братиме у них участі.
Штати мав представляти директор з питань політичного планування Державного департаменту США Майкл Ентон. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.
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Що відомо про участь США у переговорах України і Росії
Раніше стало відомо, що Росія виступила проти присутності США на переговорах з Україною.
Згодом у BBC повідомили, що, ймовірно, представник США Майкл Ентон проведе зустріч з російською делегацією перед переговорами України та Росії.
Наскільки я розумію, американський чиновник Майкл Ентон, старший помічник Рубіо, не буде присутній на зустрічі Росія – Україна – Туреччина,
– пише журналіст.
Він пояснив, що Ентон планує окремо зустрітися з головою російської делегації Владіміром Мединським.
Нагадаємо, що переговори України та Росії у Стамбулі мають відбутися вже о 12:30.