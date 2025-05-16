Можуть заявити про п'ятий регіон: у російській риториці новий елемент шантажу

Як і очікувалося, російська делегація не була налаштована на досягнення миру. Під час переговорів пролунали тільки нові вимоги, які абсолютно неприйнятні для України.

Дедалі частіше у риториці росіян з'являється хитра комбінація. Як розповів 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, Кремль починає погрожувати наступом на інші регіони України.

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Новий елемент шантажу

Під час зустрічі у Стамбулі ми почули нову комбінацію. Тепер Росія заявила, що може висувати претензії на інші українські області, якщо Київ не погодиться з тими вимогами, які є зараз. Окупанти погрожують, що цим 5 регіоном стане Сумська область.

Думаю, що найближчі місяці в російській риториці активно використовуватимуть цей п'ятий регіон. Він буде для них як важіль проти українських політиків. Це шантаж,

– наголосив СБУ Іван Ступак.

Росіяни хочуть, щоб Україна віддала їм 4 області, хоча зараз вони навіть їх не контролюють. Мовиться про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську. А у випадку відмови Кремль погрожує претендувати на Сумську.

"Це шантаж, це ультиматум, який ми не раз чули. А щодо повідомлень про нібито великий літній наступ, то підтверджень цьому немає", – додав Іван Ступак.

Поки ми не бачили повідомлень про кількість, накопиченої техніки, фотографій військовослужбовців, які проходять навчання. Повідомлення ЗМІ базуються на неназваних джерелах. Тому зараз піддаватися паніці точно не варто.

Зауважимо, в українському МЗС повідомили, що наша країна готова до припинення вогню на 30, 60 або 90 днів. Він додав, що під час переговорів у Туреччині з боку Росії пролунали неприйнятні вимоги.