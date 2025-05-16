Мединський у Стамбулі заявив, що "Росія готова воювати вічно", – журналіст The Economist

У Стамбулі під час переговорів 16 травня голова делегації від Кремля Владімір Мединський заявив, що, мовляв, Росія "готова воювати вічно". Посадовець також пригрозив представникам з України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи журналіста The Economist Олівера Керрола у соцмережі Х.

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Що говори Мединський про "вічну війну" в Україні

Олівер Керрол зазначив, що російський представник Владімір Мединський під час переговорів у Стамбулі сказав українській делегації, що "можливо, дехто з тих, хто сидить тут, за цим столом, втратить більше своїх близьких".

Росія готова воювати вічно,

– заявив російський посадовець.

Під час зустрічі у Стамбулі росіянин, за даними журналіста, казав, що, мовляв, Росія "не хоче війни", але "готова воювати рік, два, три – скільки б часу це не знадобилося".

"Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати?" – заявив Мединський.

До слова, джерела Керрола також зазначали, що Росія погодиться на припинення вогню лише якщо Україна виведе війська з 4 окупованих областей. Окрім того, Москва погрожувала захопити ще 2 області: Харківську та Сумську.

Очільник української делегації на переговорах Рустем Умєров заявив, що під час зустрічі вдалося домовитися з російською стороною щодо обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" найближчим часом. Цю інформацію згодом також підтвердив і Владімір Мединський.