Умєров назвав умову для миру перед початком прямих переговорів з Росією

16 травня вранці делегація України зустрілася з європейськими представниками. Сторони скоординували позиції перед початком прямих переговорів з Росією.

У Стамбулі очільник Міноборони Умєров, глава Офісу президента Єрмак та очільник МЗС Сибіга зустрілися з Кітом Келлогом та радниками з нацбезпеки Британії, Франції та Німеччини, передає 24 Канал.

Дивіться також Лишать сам на сам: Туреччина, ймовірно, покине переговори Росії й України після привітання

Яка позиція Києва

За підсумками цієї зустрічі, міністр оборони Рустем Умєров окреслив позицію України на майбутніх перемовинах з Росією у Стамбулі.

За його словами, Київ готовий до повного та безумовного припинення вогню, а також до прямих переговорів на найвищому рівні.

Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких – повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх",

– наголосив міністр.

До слова, Інститут вивчення війни не побачив у діях і заявах Росії натяків на справжню готовність до миру. Володимир Путін відмовився їхати до Стамбула, відправивши замість себе чиновників "низького рангу". Очільник російської делегації – помічник Путіна Володимир Мединський – заявив, що, мовляв, травневі переговори Києва і Москви є продовження перемовин у Стамбулі у 2022 році. Тоді Росія висунула низку вимог до України, що означали її капітуляцію.