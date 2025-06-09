Росія у Стамбулі висунула ультиматуми, непридатні для дипломатії, – Сибіга

Ультиматуми Росії для припинення вогню та миру не можуть серйозно обговорювати в Україні. Подібні вимоги непридатні для дипломатії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги під час брифінгу з главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом.

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Що сказав Сибіга про ультиматуми Росії

Андрій Сибіга зазначив, що у світі, а особливо у "кількох столицях", повинні чітко розуміти, що Україна не програє у війні, а Росія не переможе.

Глава МЗС України зауважив, що наша країна хоче та прагне миру більше за всіх, і тільки Росія блокує мирний процес.

Зокрема, Москва так і не відповіла на конструктивні пропозиції України про припинення вогню, які були передані перед другим раундом переговорів у Стамбулі.

Вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, непридатних для дипломатії. Це ще раз демонструє, що потрібно посилювати тиск на Росію і всіх, хто допомагає їй вести цю війну,

– додав Сибіга.

До слова, російські ЗМІ показали так званий "меморандум" щодо закінчення війни. У документі були лише маніпулятивні та цинічні вимоги, зокрема, виведення ЗСУ з окупованих територій та нейтралітет України. Окрім того, там були пункти про проведення виборів в Україні, а потім підписання мирного договору, а також заборона на передислокацію ЗСУ, за винятком переміщень для відведення військ.