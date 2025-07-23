Новий раунд переговорів має позитив для України, але ними може хитро скористатись Путін

Третій раунд переговорів Україна та Росія проведуть 23 липня в Стамбулі. Делегації мають обговорити, зокрема, гуманітарні питання.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 Володимир Огризко, припустивши, до яких результатів нові мирні перемовини можуть призвести. Також українська та російська сторони можуть зосередитися на підготовці саміту між Зеленським та Путіним.

Важливо Третій етап переговорів України та Росії у Стамбулі: усе, що відомо про перемовини 23 липня

Для чого перемовини потрібні Кремлю?

Огризко зазначив, що президент України заявив, що під час переговорів 23 липня, зокрема, буде розглянуте гуманітарні питання.

Це дуже важлива тема, тому що кожна звільнена з полону українська людина – це те, заради чого треба працювати. Дуже добре, що СБУ та інші спецслужби, які в день і в ночі працюють на цей результат, звільняючи наших героїв. Тому що важко уявити умови в російських концтаборах, в яких українські захисники перебувають інколи роками,

– підкреслив колишній міністр закордонних справ.

Проте окрім гуманітарного, існує також політичний аспект цих перемовин. В цьому сенсі єдине, чого прагне Кремль від України, відзначив він, це – капітуляція.

Однак тут виникає, за словами Огризка, певна загроза, тому що, коли відбудеться черговий раунд переговорів, Путін скаже Трампу, що, мовляв, ми їх проводимо, як ти і хотів. Однак проблема в тому, що українці не хочуть відповідати на законні вимоги Росії. Тому ми і далі будемо їх вбивати, бомбити міста України, адже тільки у такий спосіб можемо змусити Україну прийняти наш ультиматум.

Виходить, на думку ексміністра закордонних справ, що ми опосередковано працюємо на те, щоб ця російська пропаганда діяла саме таким чином. Тому Україні треба чітко розділити два напрямки:

гуманітарний, над яким мають працювати спеціалісти з державних установ, громадських організацій, уповноважений з прав людини, Червоний Хрест, ООН;

політичний, який полягає у веденні переговорів, але вони – ні про що.

Володимир Зеленський наголошує, що треба виводити перемовини на рівень керівників. Ідея правильна, але Путін скаже, що він готовий до цього, але зустріч має бути дуже добре підготовлена,

– резюмував Володимир Огризко.

Він додав, що це означає в реальності, що Путін не проведе зустріч, допоки Зеленський не погодиться підписати капітуляцію. Тому Україні потрібно знайти способи змусити Кремль піти на результативні переговори і припинити вогонь.

Зазначимо, що третій раунд переговорів між Україною та Росією має пройти у Стамбулі 23 липня. Зустріч делегацій мала розпочатися о 19:00 в палаці Чираган районі Бешікташ.

Напередодні Володимир Зеленський затвердив склад української делегації. Її очолює секретар РНБО та ексміністр оборони Рустем Умєров. Серед членів делегації – радник керівника ОП Олександр Бевз, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський, заступник голови СБУ Олександр Поклад, представник Міноборони Вадим Скібіцький, а також низка військових із Генштабу, ВМС і Повітряних сил.