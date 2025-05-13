У Путіна є кілька шляхів: чи наважиться диктатор приїхати у Стамбул

Берлін закликав Путіна припинити вогонь, інакше на Росію очікують нові жорсткі санкції. Очільник Кремля відреагував пропозицією відновити прямі переговори з Україною, назвав місце і дату – Стамбул, 15 травня. Однак ймовірність, що російський диктатор прилетить в Туреччину – низька.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політичний оглядач, ведучий каналу "Ходорковський Live" Дмитро Єловський, наголосивши, що нині складно робити прогноз, беручи до уваги, що Туреччина є членом НАТО, та й Ердоган не є ліпшим другом Путіна, він до нього на парад у Москву не приїхав.

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Німеччина демонструє рішучість

Росія запропонувала Україні прямі переговори у Стамбулі. Зараз питання у тому, що буде раніше: припинення вогню чи переговори? Цікаво, як себе в цій ситуації поводить Трамп. Він спочатку дає зрозуміти Україні, що він з нею поряд, а потім робить невеличкий крок назустріч Росії. Таким чином, на думку Єловського, американський лідер постійно тримає певну дистанцію з обома, тому зараз важливу роль відіграє Європа.

"Адресовані Путіну слова з Берліна були крутезні. Ми давно такого не чули й не чекали. Мерц новачок, йому зараз треба швидко отримувати бали та працювати. Перед ним завдання дати зрозуміти своїм виборцям, що він суттєво відрізняється від свого попередника, що в нього є козирі, яких у того не було", – зазначив Єловський.

Політичний оглядач зауважив, що Росія живе в епоху санкцій вже доволі давно, понад десять років. З його слів, нібито всі економічні важелі, які можна було застосувати щодо Москви, не те що введені в дію, їх вже настав час змінювати.

"Чи може Європа пригрозити Росії чимось таким, що Путін не зможе зворотно відіграти через Китай, Глобальний Південь, Індію. Ось в цьому питання. Є відчуття, що санкційний інструментарій дуже скромний", – припустив Єловський.

Що вигадає Путін, аби не їхати в Стамбул

Важливою наразі є риторика Європи й те, що Німеччина визначила для Путіна термін, попередивши, що час пішов і "годинник цокає", тож або Росія припинить вогонь до кінця 12 травня, або отримає нові санкції. Таке чути російському диктатору було неприємно, адже він зараз намагається максимально нав'язати власну гру, викликати на бій і сказати, що "ми хороші".

Путін озвучив, що Росія веде війну, але пропонує переговори й мовляв, що ж тут поганого. Ось, хай тепер приїде в Стамбул. Думаю, що в нього є кілька шляхів, куди він може завернути й не поїхати,

– вважає Єловський.

Найпростіший варіант посилатись на якісь свої справи й надіслати в Стамбул російську делегацію. Він також може посилатись на серйозніші обставини в Росії, які, як підкреслив політичний оглядач, може створити російська влада самостійно. З його слів, навіть якщо Путін туди приїде, він матиме доволі блідий вигляд, бо точно не збирався цього робити.

Зазначимо, що політолог Валерій Димов вважає, що очільник Кремля не приїде 15 травня на зустріч з Зеленським у Стамбул і в такому випадку там не з'явиться і Трамп. Зі слів Димова, американський лідер зламав сценарій переговорів, коли замість того, аби вимагати від Путіна припинити вогонь у відповідь на його пропозицію відновити прямі переговори, одразу закликав Зеленського приїхати в Туреччину.