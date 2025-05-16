Відвертий саботаж: як відбувалися переговори України та Росії у Стамбулі

Переговори української та російської делагацій завершилися, хоча спершу були повідомлення, що сторони взяли паузу. Розмова тривала рівно 2 години, а сторонам навіть довелося шукати перекладача для спілкування.

Росіяни почали висувати надто нереалістичні вимоги. Як розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, окупанти навіть вийшли за межі тих вимог, які обговорювали раніше.

До теми У переговорах України і Росії у Стамбулі пауза: все про перебіг і заяви сторін

Росія саботує мирний процес

За непідтвердженою інформацією, яку активно ширять у кулуарах, росіяни нібито вимагають, щоб Україна покинула окуповану територію та вивела звідти свої війська. Під "своєю територією" ворог має на увазі 4 регіони України та Крим. Це є абсолютно неприйнятним та відвертим саботажем будь-якого процесу.

Також стало відомо, що Давид Арахамія – представник президентської фракції у парламенті, який раніше спілкувався із росіянами й очолював українську делегацію в Стамбулі 2022 року, начебто мав розмову з представниками Росії напередодні 16 травня.

Припускають, що там росіяни висунули черговий ультиматум після якого Арахамія не зміг продовжувати розмову та просто повісив в слухавку. Отже, ми бачимо, що кремлівські чиновники поводять себе дуже нахабно, вони не збираються зупинятися,

– розповіла Андріана Кучер.

Росія не боїться санкцій. Вона відверто це демонструє у той час, коли наші європейські партнери активно обговорюють механізми нового тиску на агресора.