Домовленості між Україною та Росією у Стамбулі можливі лише за однієї умови

Домовленості між Україною та Росією на переговорах у Стамбулі можливі лише за умови того, що прилетить кремлівський диктатор Владімір Путін. Однак навряд чи він прилетить.

Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, на переговори у Стамбулі прилетить найближче оточення Путіна.

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"Домовленостей можна досягнути тільки тоді, коли особисто прилетить комендант табору під назвою "Росія" Владімір Путін. Якщо його не буде – домовленостей точно не відбудеться, на мою думку", – вважає він.

Ймовірність появи Путіна на переговорах

Іван Ступак зазначив, що від Росії у Стамбул прибуде найближче оточення Путіна. Мовиться про міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова, його помічника з зовнішньополітичних питань Юрія Ушакова, який є тіньовим міністром закордонних справ.

Також є попередні плітки про те, що, можливо, у цій делегації буде присутній Роман Абрамович, один з багатіших людей Росії. Його 13 травня помітили у Кремлі. Раніше він був залучений до організації обмінів полоненими.

З українського боку є Міністерство закордонних справ, радники, помічники, які так само можуть взяти участь у цій зустрічі. Володимир Зеленський не буде зустрічатися ні з Лавровим, ні з Ушаковим.

Усі чекають на появу Путіна на переговорах у Туреччині. Однак за попередніми даними від російських опозиційних видань, які посилалися на свої джерела у федеральній службі охорони президента Росії, станом на вечір 13 травня жодних активних заходів щодо того, що групи охорони мають виїхати з Росії до Туреччини, не фіксувалося.

Я залишаю приблизно 5% вірогідності того, що в останній момент Путін може ухвалити таке рішення і прилетіти особисто до Туреччини. На мою думку, 95% ймовірності, що його не буде,

– припустив ексспівробітник СБУ.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, за якої умови Путін може з'явитися у Стамбулі. Він заявив, що російський диктатор може там з'явитися, якщо отримає гарантії, що дозволять йому продовжувати війну проти України.