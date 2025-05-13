Це мало б додатковий імпульс, щоб Путін прилетів, – Зеленський про участь Трампа у переговорах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональду Трампу запропонували приєднатися до переговорів у Стамбулі. Рішення лідера США наразі невідоме.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг українського президента у вівторок, 13 травня. Зеленський зазначив, що якби Трамп підтвердив свою участь у переговорах, то це мало б додатковий імпульс до того, щоб прилетів кремлівський диктатор Владімір Путін.

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"Ми запропонували президенту Трампу приєднатися. Я не знаю рішення президента США. Але у будь-якому випадку якби він підтвердив свою участь, думаю, це мало б додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів", – повідомив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибуде в Туреччину у четвер, 15 травня. Він заявив, що має домовлятися про припинення вогню лише з Владіміром Путіним.