Зеленський розповів, хто очолить українську делегацію на переговорах у Стамбулі

У понеділок, 2 червня, у Стамбулі відбудеться новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. Під час цієї зустрічі українську делегацію знову очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Хто очолить українську делегацію

Володимир Зеленський заявив, що українську делегацію на переговорах у Стамбулі, як і минулого разу, очолить Рустем Умєров.

Президент також повідомив, що він заслухав доповіді міністра оборони, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України.

Наша оборона, наші активні дії та наша дипломатія. Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей,

– наголосив глава держави.

Зеленський заявив, що окреслив ключові завдання на найближчий період, а також визначив позиції напередодні зустрічі в Стамбулі, яка запланована на понеділок, 2 червня.

Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей,

– йдеться в публікації президента.

За його словами, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку необхідно також готувати зустріч на найвищому рівні, адже ключові питання можуть вирішити тільки лідери.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що наразі ані Україна, ані Туреччина як приймаюча сторона переговорів не мають жодної інформації про російський так званий "меморандум" щодо припинення вогню.

Натомість Україна уже надіслала свій документ.