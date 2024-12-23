У Кремлі відповіли, чи є "реальні імпульси" для організації зустрічі Трампа та Путіна

Днями новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що він чекає на зустріч із Владіміром Путіним, аби покласти кінець війні. У Кремлі висловилися щодо цих контактів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Замороження війни за "корейським сценарієм": хто такий Кіт Келлог і з яким планом їде в Україну

Що відомо про зустріч Трампа і Путіна

Так, речник Кремля Дмітрій Пєсков переконує, що жодних реальних імпульсів для організації зустрічі Путіна та Трампа поки не було.

Зауважимо, що раніше у відповідь на питання, чи буде Путін вітати Трампа з інавгурацією Пєсков сказав, що США – недружня країна, чиї ракети б'ють по Росії. За його словами, подальше залежатиме від заяв та планів нової адміністрації

Слід зауважити, що низка західних ЗМІ вже публікують прогнози того, як виглядатиме майбутня зустріч Дональда Трампа та Владіміра Путіна у 2025 році. The Washington Post зауважує, що Трамп і Путін "зійдуться у поєдинку" через питання мирної угоди щодо України, яку кожен з них бачить по-своєму. Видання зазначає, що очільник Кремля сподівається скористатися президентством Трампа для досягнення своїх цілей, включно з ослабленням НАТО та домінуванням Росії над пострадянськими країнами.