Розмова Трампа з Путіним та Зеленським може розпочати реальні мирні переговори, – ОП

Михайло Подоляк прокоментував майбутні телефонні розмови Трампа з Путіним та Зеленським. На його думку, зрештою вони можуть призвести до реальних мирних переговорів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заступника голови Офісу Президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Rzeczpospolita.

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Що Подоляк заявив про мирні переговори

Дональд Трамп планує провести телефонні розмови з президентом України та російським диктатором 19 травня. Він також заявляв, що у цей же день можна домовитися про завершення війни між країнами.

Михайло Подоляк вважає, що війна навряд чи закінчиться у цей день, але це може розпочати переговори.

Я думаю, що буде розпочато певний процес, який призведе до справжніх мирних переговорів,

– зазначив він.

Подоляк зауважив, що зустріч української та російської делегацій у Туреччині була лише "імітацією" цих переговорів. "Путін, сидячи в Кремлі, не хоче йти на поступки нікому і думає, що він повністю контролює ситуацію. Він вважає, що у нього все ще достатньо гарматного м'яса для досягнення своїх військових цілей. Путіна неможливо переконати – його можна лише змусити прийняти певні рішення", – додав він.

Заступник голови ОП вважає, що Захід прямує до санкцій, які спустошать російський енергетичний сектор, атомну промисловість та банківський сектор.

До слова, лідери країн ЄС планували зателефонувати президенту США перед його переговорами з Путіним. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер хотіли скоординувати свої дії з Дональдом Трампом.