Такої полеміки не бачив ніколи: політолог зі США проаналізував зустріч Зеленського з Трампом

У Вашингтоні відбулась зустріч українського президента Зеленського та американського лідера Трампа. Наслідки від неї першочергово будуть негативними для США та чинної адміністрації президента Сполучених Штатів.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив американський політолог Раміз Юнус, який переконаний, що все, що відбувалось в Овальному кабінеті 28 лютого, американське суспільство це проковтне. З його слів, далі будуть відбуватися цікаві процеси.

Дивіться також На тлі сварки Зеленського і Трампа Італія скликає негайний саміт за участю США та країн Європи

Рейтинг Зеленського зростає, що буде з іміджем Трампа?

Юнус спрогнозував, що Європа після розмови Трампа з Зеленським у Білому домі однозначно почне ще більше рухатися і в неї є все, аби сильніше підтримати Україну. Політолог зазначив, що побачив впевненість українського президента, а вона, з його слів, як у будь-якого політичного лідера базується на не на характері, а на підтримці свого народу.

Коли його суспільство та армія стоять за ним. Думаю, Зеленський апелює саме цим. Беручи до уваги "наїзд" з боку США, бачимо як рейтинг Зеленського зростає,

– зауважив Юнус.

Американський політолог наголосив, що розмова українського президента з американським однозначно вдарить по іміджу Дональда Трампа.

Скільки років я живу в США, але такої полеміки не бачив ніколи. Не бачив, що так можна поводитися стосовно сторони, яка опинилась сьогодні під плитою агресора, яку щодня бомблять балістичними ракетами,

– озвучив Юнус.

Про поведінку Трампа та його команди

Політолог закликав уявити ситуацію, якби Рузвельт говорив би щось хороше про Гітлера під час Другої світової війни й старався б виправдати всі ті злочини, які нацистська Німеччина здійснювала, коли вдерлася в певну країну. Він підкреслив, що президент США повинен завжди бути на правильному боці – захищати слабкого.

Раміз Юнус розповів, що часто чує висловлювання коментаторів на різних телевізійних каналах США, які кажуть, що для багатьох американців Україна – це теж саме, що Зімбабве чи Сомалі. Це, з його слів, насправді так і багато з тих, хто голосував на виборах за Трампа, не знають, де розташована Україна, як і Азербайджан чи інші країни, оскільки їм це нецікаво.

Але ж ми сьогодні говоримо про президента США, віцепрезидента, держсекретаря, конгресменах, сенаторах. Вони ж повинні це знати, як і те, де відбувається війна і за що, хто там агресор і хто жертва,

– зазначив Юнус.

Він додав, що вони мають розуміти, що таке суверенітет, територіальна цілісність, міжнародне право і все те, про що США регулярно декларують з трибуни Овального кабінету та Конгресу.

"І як врешті поводить себе істеблішмент США, коли до нього в гості приїжджає президент країни, яка стікає кров'ю? На нього накинулися, наче коршуни. Хіба це достойна поведінка лідера наймогутнішої країни? Він повинен брати під захист слабкого", – переконаний Юнус.

Зазначимо, громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, коментуючи розмову Трампа з Зеленським, зауважив, що поведінка американського президента була передбачуваною і що єдиним позитивним результатом від цієї зустрічі стане посилення допомоги Україні з боку ЄС. Він також припустив, що підтримку українській стороні могла б надати Південна Корея.