Безпекові рішення "цими тижнями" й пакет на 725 мільйонів: Зеленський заінтригував у зверненні

Володимир Зеленський повідомив, що нові рішення щодо безпеки можна реалізувати вже найближчим часом. Ідеться про наступні тижні та місяці.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Що Зеленський говорив про нові рішення щодо безпеки

Володимир Зеленський зазначив, що нині триває підготовка до доволі активної роботи в грудні. Ідеться про перемовини та зустрічі з партнерами.

Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки – заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась якнайшвидше і, що дуже важливо, справедливо,

– зауважив президент.

Також у зверненні Зеленський подякував партнерам за допомогу. Зокрема, він заявив, що США готують важливий сильний військовий пакет на 725 мільйонів доларів. Президент додав, що Україна цінує й рішення Британії щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту.

"Це те, що зберігає правильний курс всього світу на справедливість. На те, щоб Росія відчувала свою відповідальність за цю війну, за її наслідки і щоб Росія була примушена до миру. Світ здатен це забезпечити", – вказав президент.

Окрім цього, Зеленський відреагував на черговий цинічний удар російської армії. Ворог атакував цивільну забудову у Дніпропетровській області, внаслідок чого загинуло 4 людини. Також гарант зауважив, що цього дня у Херсоні через скид з дрона на автобус поранено четверо людей.