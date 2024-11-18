Демілітаризована зона та пауза для НАТО: Ердоган запропонує свій мирний план, – Bloomberg

Туреччина виступає з ініціативою припинення війни в Україні. Ердоган пропонує відкласти обговорення НАТО та зосередитися на стабільному перемир’ї.

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган висуває нову ініціативу щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Bloomberg.

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Який план дій пропонує турецький президент

Ердоган пропонує тимчасово заморозити конфлікт, створити демілітаризовану зону на Донбасі та залучити міжнародні сили для забезпечення безпеки. За його задумом, переговори про вступ України до НАТО мають бути відкладені на щонайменше 10 років як компроміс для Росії.

План передбачає, що в демілітаризованій зоні розміщуватимуться міжнародні військові контингенти, а Україна отримуватиме додаткову військову підтримку. Туреччина вважає, що спершу потрібно зосередитися на припиненні бойових дій, а питання окупованих територій відкласти на майбутнє.

Зверніть увагу! Турецька сторона визнає, що така пропозиція є складною для України, проте вважає її найбільш практичним варіантом для досягнення миру. Ердоган також вказує, що без перемир’я Україна ризикує втратити ще більше територій, а Захід починає сумніватися у реалістичності повного вступу України до НАТО через загрозу прямого конфлікту з Росією.

Пропозиція Туреччини з’явилася на фоні змін у геополітичному середовищі. Участь військових КНДР на боці Росії та можливе збільшення їх кількості до 100 тисяч військових лише ускладнюють ситуацію. Це також впливає на рішення США дозволити Україні застосовувати далекобійні ракети по території Росії, аби посилити її позиції перед можливими переговорами.

Попри це, президент Франції Еммануель Макрон наголошує, що Владімір Путін не прагне миру і не готовий до переговорів. Туреччина ж сподівається переконати обидві сторони досягти хоча б тимчасової домовленості, щоб зупинити подальшу ескалацію.

Нещодавні заяви Ердогана щодо України