"Дуже важкий та в'язкий процес": переговори України з Росією продовжаться завтра
15 березня 2022 , 21:38Читать новость на русском
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Михайло Подоляк заявив, що переговори України з Росією продовжаться 16 березня. Переговорний процес він схарактеризував як "дуже важкий та в'язкий".
Радник глави Офісу Президента Подоляк зауважив, що під час перерви продовжиться робота в підгрупах. Наразі наявні принципові суперечності.
Зауважте Росія й далі воює лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами, – ОП
Продовжимо завтра (16 березня – 24 канал). Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах,
– наголосив Подоляк.
Подоляк розповів, що 15 березня обговорювали питання припинення вогню та виведення військ.
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