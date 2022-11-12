Не можна просто провести фломастером по карті та сказати: це тепер моє, – Шольц про Путіна

Канцлер Німеччини вважає, що зараз неможливо завершити війну дипломатичним шляхом. Олаф Шольц наголосив, що саме Владімір Путін зробив все для того, аби переговори стали неможливими.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти припинення вогню в Україні за умовами Кремля. Адже, за його словами, Росія має зрозуміти, що "ідея миру під диктування ні до чого не приведе" і що не можна просто провести фломастером по карті і сказати: це тепер моє.

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Росія перешкоджає дипломатичному ходу війни

За словами Шольца, він постійно працює з багатьма іншими політиками, щоби Росія усвідомила, що не можна робити те, що заманеться. Він наголосив, що військові дії з боку Росії перешкоджають будь-якому дипломатичному зближенню.

Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася і щоб мир став можливим,

– сказав канцлер.

Шольц також розповів про свій останній візит до Москви напередодні повномасштабної війни. За його словами, під час чотиригодинної бесіди російський диктатор вимагав, щоб в Україні "не було ракет, які загрожують Москві", і щоб Україна не вступала до НАТО.

Шольц зазначив, що пропонував угоди з Києвом про контроль над озброєннями, що виключають розміщення ракет, і наголошував, що членство України в НАТО взагалі не стоїть на порядку денному "найближчими 10, 20, 30 роками".

Шольц підкреслив, що жодна із заявлених Росією причин не може виправдати війну, "бо нічого із заявленого просто не відбувалося".

Як Німеччина підтримує Україну під час війни

10 листопада з Німеччини до України направлено додатковий пакет військової допомоги, до якого увійшло 18 розвідувальних безпілотників. Також до пакета допомогли увійшли 4 антидронові сенсори та апарати РЕБ.

Українські військові вже успішно використовують сучасні німецькі системи IRIS-T. Наприкінці жовтня ця система відпрацювала на 100% під час масованого удару. У Міноборони України дотепно подякували німецьким друзям за допомогу.

Крім того, Україна сподівається, що Німеччина таки постачатиме нашій країні танки Leopard 2, про які просить Київ. Досі канцлер Німеччини Олаф Шольц знаходив різні причини, чому не надавати Україні ці танки.

Німеччина у рамках нового пакету військової допомоги передала українським бійцям додаткову партію ракет до системи ППО IRIS-T SLM. До нього також увійшли й бронемашини Dingo.

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