Вже "тулиться" до Трампа: чому Путін боїться прямих переговорів з Україною

Російський диктатор Владімір Путін дійсно боїться прямих перемовин з Україною. Йому потрібен інший сценарій.

Про це 24 Каналу розповів спеціаліст зі стратегічних комунікацій та публіцист Юрій Богданов, зауваживши, що переговори України і Росії – не те, що входить у плани Путіна. Диктатор спеціально "тулиться" до Дональда Трампа.

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Який варіант є найвигіднішим для України

Як наголосив Богданов, Путін вважає, що зараз веде війну проти Заходу. Він намагається всіляко організувати переговори з Дональдом Трампом в обхід України.

Якщо він почне прямі переговори із Зеленським, то це означатиме, що Путін не сидітиме за столом із Трампом – лідером найбільшої у світі країни. А Трамп просто буде мирити двох сусідів. Це спускає Путіна з рівня "небожителів", куди він себе відносить, до рівня "я тепер не президент, який ділить світ з Сі і Трампом, а людина, яку Трамп змушує щось підписати. А я цього не хочу",

– сказав Богданов.

Навряд чи Путіну взагалі потрібне перемир'я. Його основне завдання – бути на рівних з Трампом. Навіть під час Мінських угод Путін позиціонував себе не як учасником переговорів, а як "арбітром" між Україною та сепаратистами.

Дещо парадоксально, але Україні важливо, аби на переговорах був Трамп і Путін. Російському диктатору потрібен лише президент США. А Трампу взагалі все одно. Йому важливо реалізувати два завдання: аби було підписане перемир'я і аби його не порушили за час каденції Трампа.

Нам ідеально, аби ми змогли вистрибнути з війни, "заморозитися" та отримати гарантії безпеки. Також важливо продовжити і військову, і політичну інтеграцію з Європою. Далі потрібно спостерігати, як Трамп, Сі та Путін будуть пробувати "спалити" планету. У них є що ділити в Азії, на Близькому Сході. А нам та Європі треба залишатися осторонь цих процесів,

– зауважив Богданов.

Додамо, нещодавно президент Володимир Зеленський наголосив, що Путін боїться прямих переговорів з Україною. Він вважатиме це слабкістю та програшем. Російський диктатор не хоче справжніх переговорів. Він буде всіляко затягувати час та пробувати уникнути завершення війни.