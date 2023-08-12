Лунають "голоси" про перемовини з Росією, – Кулеба про "важкий" дипломатичний сезон восени

Політичний сезон восени буде вкрай складним. Одна з причин – заклики різних країн світу до початку переговорів з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прямого ефіру з Вадимом Карп'яком. Міністр наголосив, що такі "меседжі" вже лунають від різних лідерів країн, передає 24 Канал.

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Чому новий дипломатичний сезон буде "важким"

Кулеба наголосив, що Україна продовжуватиме боротьбу й обов'язково переможе на фронті. Проте осінь – "буде важкою".

Буде дуже важкий політичний сезон, всіх попереджаю. Ми все одно обов'язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь,

– повідомив Кулеба.

Міністр пояснив, що восени буде багато міжнародних самітів, які будь важкими" в дипломатичному сенсі. Кулеба наголосив, що на таких заходах Україні необхідна кількісна і якісна присутність всього світу, а не лише наших традиційних друзів з Європи та Північної Америки.

За його словами, на зустрічі з дипломатами Президент України Володимир Зеленський ставив задачі й щодо проведення саміту, присвяченого українській "формулі миру". Також обговорювалося питання щодо залучення філантропів до відновлення України, а також щодо організації зернових коридорів.

Крім того, лунають "голоси", що буцімто необхідно починати переговори з Росією. Кулеба заявив, що нині Україна має робити все, аби ці "голоси" стихли.

"Друге – ти ж бачиш всі ці голоси, які починають лунати в різних країнах світу, про те, що "проблеми", що треба переговори. Це не від урядовців лунає, але стають гучнішими ці голоси. Ми робитимемо все в межах міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали", – акцентував Кулеба.

За яких умов почнуться перемовини з агресором

Кулеба заявив, що Україна може провести переговори з Росією, проте для цього необхідно, аби Кремль вивів усі війська. Крім того, домовлятися з російським диктатором Україна також не збирається.

"Путін не партнер (для переговорів – 24 Канал). Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна і Зеленського за одним столом", – наголосив Кулеба.

Перш ніж піти на переговори Україна має впевнитись, що все серйозно – що Росія не планує напасти знову через деякий час. Щодо механізму, то для домовленостей Україна може використати посередників – як це було з зерновою угодою.