Прийнятний успіх від війни: чому Ердоган прагне нових переговорів з Україною та Росією
Президент Туреччини Реджеп Ердоган зацікавлений у мирних переговорах між Україною та Росією. Це допоможе йому здобути потужні "бонуси" у майбутньому.
Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. За його словами, війна Росії проти України серйозно б'є по всьому світу. Наслідки вже відчутні навіть в країнах Африки.
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Чому Туреччина так хоче миру між Україною та Росією
Як наголосив Фараджаллах, Туреччина у цій війні зайняла корисну та потрібну для себе нішу посередника між обома країнами. У майбутньому це може принести Ердогану ще більший політичний вплив.
Війна Росії проти України створила серйозні виклики для світової безпеки. А країна, на чиїй території підпишуть мир, дійсно отримає серйозний політичний вплив. Для Ердогана це буде великим подарунком та досягненням,
– зазначив Фараджаллах.
Саме тому Туреччина підтримує мирну угоду між Україною та Росією. Однак на умови потенційного договору повинне впливати військово-політичне керівництво України.
Чому Ердоган прагне нових переговорів між Україною та Росією: дивіться відео
Туреччина підтримує українську формулу миру
- Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив, що його країна послідовно докладає зусилля до припинення війни в України. Вони підтримують мирний план від Володимира Зеленського.
- Він додав, що мета Туреччини – міцний мир та взаємоприйнятне рішення. Там переконані, що війна має завершитися за столом переговорів.
- Формула миру від Володимира Зеленського містить 10 пунктів. Там йдеться як про ядерну безпеку, так і про відновлення цілісності України та повернення всіх військовополонених та депортованих, яких утримують в Росії.