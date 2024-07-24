В Росії відповіли на слова Зеленського про можливість переговорів з Путіним

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що "не бачать" дій, що підтверджують можливість перемовин Зеленського з Путіним.

Заяву офіційної представниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової цитує низка російських ЗМІ, передає 24 Канал.

Читайте також Переговори про мир чи пекінська пастка: для чого Кулеба поїхав у Китай і якими будуть наслідки

У Москві відреагували на заяви Зеленського

У Захарової запитали, яку реакцію викликали в Кремлі слова Зеленського, який припустив можливість переговорів із Москвою.

Москва не довіряє словам президента України Володимира Зеленського про можливість переговорів із Росією, вони не підкріплені діями,

– відповіла вона.

За словами росіянки, такі заяви можуть бути пов'язані "з передвиборчою кон'юнктурою" у США, а також бути "ще однією спробою просунути формулу миру".

Віри йому (Зеленському, – 24 Канал) немає ніякої і ні в кого,

– заявила Захарова.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Київ неодноразово озвучував свою готовність говорити про закінчення війни з представниками Росії. Зокрема, наголошував, що бачить їх на другому саміті, якщо до того часу буде мирний план, розроблений Україною та союзниками.

До слова, речник Владіміра Путіна Пєсков сказав, що заява міністра закордонних справ України про готовність до переговорів йде "в унісон" із позицією Москви.