Орбан зізнався, чи зіпсувалися у нього стосунки із Зеленським після візиту до Путіна

Віктор Орбан знову висловився щодо мирних переговорів України і Росії. Прем'єр Угорщини наголосив, що зустріч Путіна і Зеленського просто "необхідна".

На початку липня Угорщина почала головувати у Раді ЄС. Тоді прем'єр Орбан відвідав Київ, а потім прибув до Москви. Зустріч угорця із російським диктатором викликала хвилю критики на Заході.

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"Діалог Путіна і Зеленського – обов'язковий"

6 вересня Віктор Орбан відвідав економічний форум в італійському місті Черноббіо. Там політика запитали, чи можлива зустріч Путіна і Зеленського.

Звичайно. Це необхідно! ... Перше питання – спілкування. Якщо немає комунікації, війна стає все гіршою і гіршою,

– відповів угорський прем'єр.

Окремо Віктор Орбан зазначив, що у нього "добрі стосунки" із Зеленським навіть після того, як він зустрічався із Путіним у Москві.

Зазначимо, що президент Зеленський також візьме участь у форумі в Черноббіо. Глава держави вже прилетів до Італії.

До слова, 5 вересня на Східному економічному форумі Владімір Путін зазначив нібито про готовність до переговорів із Україною, але на умовах Стамбульських документів. Канцлер Австрії відповів, що він взяв заяву очільника Кремля до відома, і запропонував йому і Зеленському зустріч у Відні.