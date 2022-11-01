Путін відчайдушно хоче перемир'я, – Піонтковський назвав причину

Російський диктатор Путін всілякими способами намагається досягнути перемир'я, щоб припинити бойові дії. Він розуміє, що зараз ситуація розгортається геть не на його користь.

Про це розповів російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський в розмові з Романом Цимбалюком, передає 24 канал. За його словами, з часом Кремль вкидає все жалюгідніші заклики до перемир'я.

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Він згадав нещодавню заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, який в черговий раз закликав США повернутися до переговорів з Росією. Той говорив, що потрібно всього лиш "зрозуміти стурбованості Кремля", сформульовані в грудні 2021 року, але не обов'язково все виконувати. Тоді Росія вимагала, щоб НАТО повернулося до кордонів 1997 року.

Путін відчайдушно хоче перемир'я

Як наголошує Піонтковський, зараз Путін усілякими способами намагається досягнути перемир'я, щоб заморозити ситуацію. Йому потрібно якось припинити наступ ЗСУ та потік зброї до України.

Зараз він відчайдушно хоче перемир'я та припинення вогню, щоб зберегти собі життя. Йому потрібно зупинити наступ української армії, припинити постачання зброї,

– зазначив Піонтковський.

Паралельно Росія завдає ракетних ударів по енергетичній системі України, щоб змусити політичне керівництво піти на переговори. Однак це лише збільшує ненависть до російських окупантів.

Піонтковський наголошує, Україна "побила" карту Путіна щодо знищення енергосистеми. Крім того, такі удари збільшують рішучість в міжнародних партнерів щодо надання зброї. Він навіть натякає, що у найближчі кілька тижнів можуть бути хороші новини щодо ракет ATACMS на HIMARS на 300 кілометрів.

Путін відчайдушно хоче перемир'я – Піонтковський: дивіться відео

Нагадаємо, 31 жовтня російський диктатор Путін знову виліз із бункера та дав пресконференцію. Він в черговий раз сидів за довжелезним столом та поширював маразматичні заяви.

Путін знову почав скаржитися, що Україна не хоче виконувати вимоги Росії і не збирається йти на переговори. Очільник Кремля навіть заявив, що він готовий чекати, коли Київ вирішить піти на перемовини.