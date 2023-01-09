У Кремлі заявили, що не намагаються домовитися з Європою щодо мирного договору з Києвом
У Росії вже не можуть визначитися з побрехеньками, які стосуються планів щодо переговорів. У Кремлі вже почали заявляти про відсутність домовленостей з Європою.
На цьому наголосив речник Кремля Дмітрій Пєсков, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Він спробував вкотре виправдати спілкування Дмітрія Козака зі своїми давніми європейськими знайомими.
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Пєсков істерить про фейки
Він спробував спростувати інформацію про зустрічі заступника глави адміністрації президента Росії Дмітрія Пєскова. За наявними даними, він "ходить на зустрічі з політиками колишніх часів у Європі". І робить це не просто так. Його мета, як зазначають джерела, – обговорення можливих сценаріїв урегулювання війни в Україні.
Зокрема мовиться про "корейський варіант". Він передбачає замороження війни на тій стадії, на якій вона зараз перебуває. А отже, ворог залишає за собою вже окуповані території.
Нагадаємо, що раніше про це заявляв секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що ні про який "корейський сценарій" і мови бути не може. Водночас він розуміє, що у Кремлі прагнуть до такого розвитку подій.
Повернімося до Пєскова. Відповідні чутки він назвав "качкою". Балакаюча голова таким чином спробував заперечити їх. Принаймні саме таку вказівку він отримав з Кремля, тож і намагається активно розганяти це "спростування".
Слід розуміти, що про "корейський сценарій" заговорили не випадково. Це словосполучення активно виринуло в інформаційному просторі. І таким чином Кремль має можливість вивчити ситуацію навколо. Чи знайдуться прихильники такого розвитку подій серед партнерів України. І якщо знайдуться, то у Росії цим однозначно скористаються.
Українська формула миру
Нагадуємо, що ще в листопаді Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру. У ній міститься 10 пунктів, надзвичайно важливих для нашої держави. І їх повинен дотриматися ворог, щоб ми можна було розмірковувати над переговорами. Ось пункти формули миру:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
Водночас слід пам'ятати про непохитну позицію Володимира Зеленського. Він раніше підкреслив, що не сідатиме за стіл переговорів з Путіним. Тож для цього у Росії повинні будуть обрати нового президента. І не виключено, що станеться це порівняно швидко, адже Буданов зазначив, що диктатор смертельно хворий на рак.