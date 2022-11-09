Кремль виснажений, ресурси Росії на межі, – Подоляк про істерику окупантів щодо переговорів
На сьогодні Росія продовжує закликати Україну до переговорів. І на це є певні причини.
В Офісі Президента та РНБО вкотре відреагували на ситуацію з перемовинами. Про це повідомляє 24 канал.
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Що в ОП кажуть про перемовини Росії та України
Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Кремль виснажений і ресурси Росії близькі до межі.
Звідси істеричні прохання про перерву ("переговори"). Звідси і візит Патрушева до Тегерана: шукати спосіб продовжити війну, отримати ракети/безпілотники, виправити свій ракетний недолік,
– написав Подоляк.
Він наголосив, що зараз ідеальний час подвоїти допомогу Україні.
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував абсурдність перемовин з Росією:
"Уявіть, будь ласка, що у вас є чотирикімнатний будинок. Одну з кімнат захопили божевільні люди, які вбили частину вашої родини. І тепер ви пропонуєте: "Добре, давайте почнемо з ними переговори, щоб вони залишилися там, і ми могли знайти з ними мирне співіснування". Ви розумієте, як це абсурдно звучить?" – заявив Данілов.
Перемовини Росії та України: останні новини
- Президент Франції Еммануель Макрон знову заговорив про необхідність переговорів між Україною та Росією для завершення війни. На це відреагували в РНБО та Офісі Президента.
- Михайло Подоляк заявив, що Україна має чіткі вимоги до відновлення переговорного процесу із Росією.
- Політолог Валерій Димов розповів, що США не спонукають Україну до перемовин, а пропонують висловити публічну готовність до їх проведення.
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