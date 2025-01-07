Як Трамп може покарати Путіна за провал переговорів: Піонтковський спрогнозував сценарій

Дональд Трамп не раз заявляв, що зможе посадити Владіміра Путіна за стіл переговорів. Але наразі ми бачимо, що очільник Кремля до них не готовий і продовжує висувати свої цинічні умови.

Одним з варіантів покарання для Путіна за зрив переговорів називали надання Україні ще більшої кількості військової допомоги. Але як розповів 24 Каналу російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський, навряд чи такий сценарій можливий.

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Що може зробити Трамп

Варто пам'ятати, що в оточені Трампа є люди, яким важливі російські гроші, які зацікавлені у бізнесі в Росії. Тому вони хочуть вплинути на нового президента й не дозволити йому надати Україні якнайбільше зброї. Цього не варто очікувати.

Отже, можливе продовження політики Джозефа Байдена, але з посиленням допомоги. Трамп буде змушений відмовитися від своєї обіцянки скасувати дозвіл на завдання далекобійних ударів по Росії. Він може дати достатньо зброї, щоб окупанти навіть не могли думати про посилення наступу, але нічого кардинально більшого.

На тлі цього ініціативу може перейняти Еммануель Макрон і європейці. Їм лише потрібно доставити в Україну літаки з повними екіпажами. Я бачу такий сценарій: провал перемовин, Путін винуватець цього, Трамп під тиском проукраїнських сил це визнає і відмовиться від своїх антиукраїнських фантазій,

– сказав Андрій Піонтковський.

Також Трамп думає, що на Європу слід покласти більше відповідальності за підтримку України у війні. В кінцевому результаті це може обернутися посиленням обороноздатності нашої держави саме завдяки Європі.