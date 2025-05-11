Мрія кожного окупанта: який сценарій хоче реалізувати Путін, заявивши про переговори

Попри заяви російського диктатора, наступ на фронті не зупинився. Окупанти не дотримувалися "перемир'я" ні під час Великодня, ні на День перемоги, тож нові пропозиції Путіна про перемовини виглядають доволі сумнівно.

Під час так званого "перемир'я" ворог продовжував наступ на різних напрямках. Як розповів 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук, Кремль навіть не думав зупиняти свою стратегічну наступальну операцію.

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Що криється за новими заявами Путіна

Можна пригадати, як у грудні 2024 року росіяни підсумовували так звану "сво". Тоді колегія міністерства оборони Росії публічно заявила, що у цей рік вдалося перехопити ініціативу в української армії. Відтак наступним кроком у 2025 році мало бути досягнення цілей, які окреслили ще на початку вторгнення.

Ні Путін, ні його генерали від своїх військових цілей не відмовились, продовжується наступальна операція. Можливо, вони погодяться на перемовини, коли зрозуміють, що точно не матимуть успіху,

– зауважив Павло Лакійчук.

Наразі усі заяви Кремля про нібито готовність до переговорів нагадують "Мінські домовленості". Тоді Росія також вимагала, щоб ЗСУ вийшли з Донеччини й після того почалися всі інші дискусії. Зараз Путін наполягає на поверненні до так званих Стамбульських домовленостей.

Зверніть увагу! Під час переговорів у Стамбулі у 2022 році Росія вимагала від України відмовитися від вступу в НАТО, скоротити армію, визнати російську мову як другу офіційну. Окупаційні сили мали залишитися у Криму, а в Донецькій та Луганській області – створити спеціальний кордон.

"Стамбульські домовленості були підготовкою акту капітуляції України. Україна його не підписала. Очевидно, що досягти воєнних цілей, якщо ми просто здамося, буде вигідно Росії. Це значно легше, не треба витрачати снарядів, ракет. Це мрія кожного окупанта й агресора", – додав Павло Лакійчук.

Але Україна не прийняла такий сценарій. Адже зрозуміло, що всі заяви Кремля – це лише бажання будь-яким способом продовжувати війну.

До слова, Владімір Путін у ніч на 11 травня виступив із новою заявою. Він традиційно звинувачував Україну у війні, порушення всіх угод, але далі запропонував провести прямі переговори 15 травня у Стамбулі. Згодом у Кремлі пояснили, що спершу хочуть говорити "про причини війни", а тоді про перемир'я.