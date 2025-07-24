Летіли довше, ніж говорили: політтехнолог проаналізував перемовини в Стамбулі

Третій раунд переговорів між Україною та Росією відбувся у Стамбулі 23 липня. Росія не зацікавлена у припиненні вогню та закінченні війни. Так виходить, що делегації летіли довше, ніж говорили.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що позиція України є правильною та незмінною. Йдеться про повне та безумовне припинення вогню, зустріч глав держав та продовження гуманітарного треку.

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Чи буде прогрес на переговорах України і Росії?

Як наголосив Загородній, Росія зараз взагалі не зацікавлена в тому, аби припинити війну. Здається, поки Путін перебуватиме при владі, доти сильного прогресу в перемовинах буде важко досягти.

Було досить очікувано, що Росія не захоче зараз організувати зустріч Зеленського і Путіна. Вони й далі будуть тягнути і багато чого розповідати.

Попри це, важливо, що вдалося домовитися про подальший масштабний обмін полоненими. Це – чудовий результат від переговорів.

Ми розуміємо, що таке полон в Росії. Добре, що тут вдалося домовитися. Загалом Путін намагається блефувати, що готовий воювати ще довго. Але, я думаю, що цієї осені на Росію чекають дуже гарні для нас і дуже погані для них новини,

– сказав Загородній.

Додамо, Україна пропонувала провести зустріч Зеленського і Путіна до кінця серпня за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана. В Росії не хочуть цього зараз робити.