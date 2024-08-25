Під час спілкування з індійськими журналістами президент Зеленський прокоментував мирні пропозиції інших країн щодо припинення вогню. Глава держави наголосив, що в жодної держави немає чіткого плану, а лише самі заяви.

За словами Зеленського, український підхід ближчий до миру, ніж будь-які інші пропозиції. Президент підкреслив, що всі пропозиції, які було чути від багатьох вже країн світу, це наразі лише політичні заяви.

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Потрібні конкретні кроки, а не слова

Глава держави наголосив, що те, з чим виступають інші держави, це не шлях, це не формули, це ніяка не конкретика.

Хтось каже, що завершить війну за півроку, хто каже за рік. Третій експерт каже, що за добу. Четвертий каже, що війна завершиться у 2026 році, коли економіка Росії впаде. Дивіться, поки що це просто заяви. Вони різні, аналітичні, експертні, політичні. Ні в кого немає жодного плану,

– заявив Зеленський.

Президент зауважив, що Україна завжди підтримує дипломатичне вирішення конфлікту. Вона хоче, аби вже завтра припинили гинути її воїни. Однак неможливо розмовляти зі злочинцем.

Але ж ви не можете з ґвалтівником, з маньяком домовлятися. Сказати йому: Послухай, сядь. Ми розуміємо, що ти вже зґвалтував 15 наших людей, ще 30 ти вбив, але давай поговоримо. Більше так не роби. Воно так не працює. Не працює з цією людиною,

– пояснив Зеленський.

Політичних залякувань Путін не боїться. 143 країни визнали Росію агресором та окупантом. Однак попри це російські війська продовжили вбивати цивільних в Україні, обстрілювати її міста. "Подивіться його відповідь на дипломатію", – закликав президент.

Я тільки за дипломатію, Я б хотів побачити конкретні кроки. І щоб це не було за рахунок 30 відсотків нашої держави. І не за рахунок нашого населення. Якщо є такий план, ми тільки "за",

– заявив політик.

Нагадаємо, що президент Зеленський запропонував Індії провести наступний Саміт миру, але за умови, що Нью-Делі підтримає комюніке першого саміту.