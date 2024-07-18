Зеленський розповів про "мирні переговори" за спиною України

Володимир Зеленський застеріг європейські країни від "мирних перемовин" за спиною України. За його словами, політики мають зберегти єдність у питанні підтримки України.

Про це український лідер заявив під час саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії, передає 24 Канал.

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Зеленський застеріг європейські країни

Президент України застеріг, що Владімір Путін може спробувати зблизитися з окремими країнами або партіями, аби підірвати єдність серед європейських країн.

Зеленський також натякнув на прем'єра Угорщини Віктора Орбана та його спроби "ведення переговорів" між Україною та Росією.

Кожен вибирає сам, як діяти, та яку спадщину залишити. Але якщо хтось у Європі намагається розв'язувати питання за спинами інших або навіть за рахунок когось іншого – скажімо, України чи інших країн, то чому в такому разі нам узагалі потрібно звертати увагу на таких людей? ЄС та НАТО можуть розв'язати питання без таких людей,

– сказав глава держави.

Зеленський додав, що Путін може спробувати спокусити, чинити тиск або шантажувати, щоб хтось із європейських лідерів зрадив решту.

Раніше Віктор Орбан запропонував ЄС відновити дипломатичні стосунки з Росією, а Україні вступити в переговори з країною-агресоркою. Він додав, що найближчим часом військове протистояння тільки посилиться